Алёна Бронникова Строительство третьего моста через Каму в Перми подорожает ещё на 10% В текущих ценах стоимость составит 85,8 млрд рублей

Фото: презентация проекта третьего моста через Каму

Проектом Адресной инвестиционной программы Пермского края до 2030 года предлагается снова увеличить стоимость строительства третьего моста через Каму в Перми. В действующем документе показатель в текущих ценах составляет 77,5 млрд руб., новым предлагается повысить его до 85,8 млрд руб. (+10,7%).

К началу 2025 года в проект был вложен 1 млрд руб. В текущем году планируется освоить ещё 1,1 млрд руб., в 2026-м — 23,9 млрд руб., из которых 22,9 млрд будут привлечены из внебюджетных источников. На последующие четыре года на проект направят 34,3 млрд, 13,1 млрд, 11,9 млрд и 389 млн руб. краевых и внебюджетных средств.

Ранее «Новый компаньон» сообщал, что в начале 2024 года проект вырос в цене до 65,5 млрд руб. В сентябре того же года цена снова повысилась до 77,5 млрд.

Протяжённость будущего мостового перехода с подходами составит 11,9 км. Он соединит улицы Окулова и Борцов Революции. В начале 2025 года краевым бюджетом было предусмотрено увеличение финансирования строительства объекта на 500 млн руб. для оформления права собственности Пермского края и права постоянного (бессрочного) пользования регионального УАДиТ на 17 земельных участков в федеральной собственности на территории ЗиДа и Порта Пермь общей площадью 28,6 тыс. кв. м.

Кроме того, губернатор сообщал прошлой осенью, что мост планируется включить в перечень объектов, в отношении которых будут заключены концессионные соглашения в 2025 году.

