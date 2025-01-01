Многодетный отец из Прикамья выиграл в лотерею 2 млн рублей Деньги он потратит на трактор и планшет Поделиться Твитнуть

фото победителя предоставлено "Русским лото"

Виктор Корляков, проживающий в Пермском крае, около пяти лет испытывает удачу в государственных лотереях, и наконец мужчине повезло. Для участия в 1627-м тираже «Русского лото» он приобрёл в точке продаж «Столото» конверт с шестью купонами. В итоге Виктор стал обладателем 2 млн руб.

«Этот конверт помогла мне выбрать дочь. Это всё её счастливая рука, —поделился победитель с пресс-службой лотереи. — Когда с супругой проверили билет через мобильное приложение «Столото» и увидели сумму выигрыша, сперва не поверили. Поехали в фирменный магазин, чтобы точно убедиться. Все были в приятном шоке!»

Виктор трудится инспектором по контролю за воздушными судами в аэропорту. В свободное от работы время мужчина любит охотиться на лосей, кабанов и медведей. Вечера предпочитает проводить в кругу семьи, с женой и тремя детьми.

Часть выигранных средств победитель планирует использовать на приобретение трактора для своего отца. Оставшуюся сумму семья потратит на покупку планшета для дочери, которая выбрала выигрышный комплект билетов.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.