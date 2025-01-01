Пермские библиотеки отправили партию книг в ЛНР Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

Работники Пермского объединения муниципальных библиотек отправили свыше 200 книг для специализированной средней школы № 17 им. Ф.Э. Дзержинского, расположенной в Северодонецке Луганской Народной Республики. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Перми.

Школьники и учителя получат в дар разнообразные издания, включая художественную литературу и научно-популярные произведения. В числе переданных книг – переиздания русской классики, издания, посвященные жизни и творчеству российских деятелей культуры (писателей, художников, музыкантов), книги по истории российской культуры, а также справочные материалы и актуальная детская литература.

Книги в ЛНР были доставлены гуманитарной колонной из Перми.

