Чем Teboil встретит автолюбителей Перми в День клиента Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба ООО «Тебойл Рус»

Для большинства жителей города остановка на заправке — скорее, необходимая повседневная процедура, чем повод для радости. Но Teboil меняет привычки: сеть из более 400 автозаправочных станций берёт курс на приятные впечатления. Уже 26 сентября 2025 года на каждой АЗС Teboil в Пермском крае пройдёт День клиента — автолюбителей ждут подарки, сюрпризы и привычный уже многим отличный сервис.

В День клиента Teboil всех посетителей АЗС бренда в Пермском крае ждут не только качественное топливо и ароматный кофе, но и уникальные лимитированные стикеры с символикой города, памятные сувениры и подарки.

Главная площадка «Дня клиента» разместится на одной из самых популярных АЗС города — по ш. Космонавтов, 393а. Здесь гостей ждёт развлекательная программа, рассчитанная как на взрослых, так и на детей. В течение всего дня посетителей порадуют различными активностями: можно испытать удачу и выиграть приз в любимом с детства аппарате «Хватай-ка», принять участие в беспроигрышной лотерее, поиграть в дартс или получить сладкий комплимент. За каждую покупку на АЗС гостям подарят эксклюзивные стикеры с оригинальным дизайном и забавными фразами, связанными с Пермским краем. Организаторы обещают множество сюрпризов и подарков — атмосфера будет наполнена радостью и отличным настроением. Если хотите не только насладиться традиционным гостеприимством Teboil и качественным сервисом, но и узнать о выгодных акциях для участников программы лояльности, загляните 26 сентября на АЗС Teboil.

В честь праздника все зарегистрированные в программе лояльности пользователи с 26 по 29 сентября 2025 года получат двойные баллы за заправку, а тем, кто оформит регистрацию в эти дни, компания начислит приветственные 300 баллов после первой заправки. Накопленные бонусы можно потратить не только на топливо, но и на покупки в магазине, Teboil Cafe или оплату других услуг на АЗС Teboil. В компании отметили, что День клиента Teboil — отличная возможность для жителей Перми поближе узнать бренд и оценить высокий уровень его сервиса. Гости смогут провести время в уютной атмосфере, насладиться ароматным кофе, перекусить сытными хот-догами или побаловать себя свежей выпечкой, а также выбрать товары из широкого ассортимента магазина на АЗС.

День клиента Teboil станет настоящим праздником: взрослые и дети смогут вместе отдохнуть в гостеприимном Teboil Cafe, попробовать разнообразное меню и познакомиться с ассортиментом товаров в магазине. Перекусить, пообщаться, провести время с родными и друзьями — всё это станет яркой частью праздника, который пройдет 26 сентября 2025 года! Teboil приглашает горожан к себе в гости!

Реклама ООО «Тебойл Рус», https://azs.teboil.ru/, erid: 2VtzqwneZJc

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.