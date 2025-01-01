Судебные приставы Прикамья арестовали комнату пермячки за долги за тепло и горячую воду Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Службой судебных приставов по Пермскому краю проведена жёсткая, но законная мера в отношении жительницы Мотовилихинского района Перми, накопившей значительную задолженность за коммунальные услуги. За долги за отопление и горячее водоснабжение на её комнату наложен арест. Теперь женщине грозит реальная перспектива потерять своё жильё, если она не погасит долг.

По информации ГУ ФССП России по Пермскому краю, общая сумма задолженности превышает 300 тысяч рублей. Наложение ареста означает запрет на любые операции с имуществом: его нельзя продать, подарить или обменять.

У должницы есть ровно один календарный месяц, чтобы полностью погасить всю сумму долга, а также оплатить исполнительский сбор службы судебных приставов. Если этого не произойдёт, арестованная комната будет направлена на оценку, а затем — выставлена на открытые торги. Вырученные от продажи средства пойдут на погашение долга перед ресурсоснабжающей организацией. Если после расчётов останутся деньги, они будут возвращены самой владелице.

Важно знать: изъятие жилья за долги по ЖКХ возможно только через суд и только в том случае, если оно не является для должника единственным. Для нанимателей муниципального жилья по договору социального найма основанием для выселения может послужить неоплата коммунальных услуг в течение шести и более месяцев.

Данный прецедент служит серьёзным предупреждением для всех неплательщиков. Судебные приставы напоминают, что долги могут привести к потере не только жилья, но и другого ценного имущества: автомобиля, бытовой техники, а также средств на банковских счетах и картах.

Что делать, если у вас есть долг?

1. Проверьте актуальные квитанции за отопление и ГВС.

2. Погасите имеющуюся задолженность любым удобным способом.

3. Если дело уже передано судебным приставам, немедленно свяжитесь с приставом-исполнителем, чьи контакты указаны в постановлении. Не избегайте общения, вместе с приставом можно выработать приемлемый график погашения долга и избежать крайних мер, таких как арест и продажа имущества.

