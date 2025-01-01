В Перми установлен новый арт-объект «Монета» Он размещён у Пермской печатной фабрики «Гознак» Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

В Перми появилась новая городская скульптура под названием «Монета». Она размещена на аллее вдоль ш. Космонавтов по инициативе Пермской печатной фабрики «Гознак», сообщили в пресс-службе администрации города.

Администрация Перми

Лицевая сторона арт-объекта представляет собой сложную композицию, объединяющую ключевые символы города: вид на пермскую набережную и Егошихинский медеплавильный завод, чья медь использовалась, в том числе, для чеканки монет; реку Каму, являющуюся важной водной артерией, поддерживающей город и способствующей его развитию и успеху; а также пароход, символизирующий движение вперед. В центре аверса монеты находится фигура Василия Никитича Татищева — основателя Перми.

Оборотную сторону монеты украшает знакомый жителям Перми Монумент Героям фронта и тыла.

Создавая этот арт-объект, авторы стремились акцентировать взаимосвязь прошлого города с его настоящим и будущим.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.