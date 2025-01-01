Алёна Бронникова Специалисты проверят оборудование «разговаривающих» с пермяками остановок Тревожные кнопки в павильонах имеют IP-телефонию Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

«Умные» остановки в Перми начали разговаривать с ожидающими на них общественный транспорт пассажирами. Администрация сообщила о проверке корректности работы оборудования.

Информация об этом появилась в telegram-канале «ЧП Пермь» 27 августа. Очевидец опубликовал видео и рассказал, что накануне на остановке «Юнгородок» внезапно заиграла музыка, после чего мужской голос начал задавать вопросы. На видеозаписи действительно слышно, как неизвестный спрашивает, слышно ли его собеседнице.

«Тревожная кнопка павильонов имеет IP-телефонию для осуществления связи по единому номеру вызова экстренных оперативных служб. Специалисты в настоящее время проверяют корректность настройки оборудования павильонов, чтобы исключить автоматический приём вызова со сторонних номеров», — пояснили «Новому компаньону» в городском департаменте транспорта.

Ранее «Новый компаньон» писал, что в Перми число «умных» остановок общественного транспорта увеличилось до 149. Такие остановки оснащены информационными дисплеями, USB-портами, системой освещения, камерами видеонаблюдения, кнопками экстренного вызова, схемами маршрутов и пешеходной навигацией. Ожидается, что к концу года около 15% всех остановочных пунктов в городе будут представлять собой современные павильоны.

