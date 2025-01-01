Активисты пермского предприятия помогли детям собраться в школу Поделиться Твитнуть

Пресс-служба филиала «ПМУ» АО «ОХК «Уралхим»

В филиале «ПМУ» АО «ОХК «Уралхим» состоялась ежегодная благотворительная акция «Помоги собраться в школу».

Сотрудники предприятия в течение августа вели сбор школьных принадлежностей для детей из малообеспеченных семей — подопечных Пермского краевого фонда социальной поддержки населения. Все поступившие канцелярские принадлежности были переданы в фонд для дальнейшего распределения нуждающимся.

Кирилл Адамович, аппаратчик кристаллизации филиала «ПМУ» АО «ОХК «Уралхим», руководитель направления «волонтёрство» в совете молодёжи «ПМУ»:

— Наше предприятие уже много лет участвует в этой благотворительной акции. Мы рады, что коллеги не остаются равнодушными и помогают сделать День знаний радостным праздником даже для детей, оказавшихся в непростой жизненной ситуации. Надеемся, что наш вклад поможет большему числу школьников настроиться на хорошую учёбу и добиться успехов в дальнейшей жизни.

Волонтёрская деятельность является важной составляющей корпоративной культуры «Уралхима». Активисты филиала «ПМУ» вносят свой вклад в решение социальных и экологических задач: занимаются озеленением территорий, организацией субботников, оказывают поддержку домам престарелых и приютам для животных, участвуют в различных благотворительных акциях.

