Жителей Прикамья осудили за ловлю рыбы сетью

фото полиции на транспорте

Городской суд Березников признал двух местных жителей виновными в незаконном вылове рыбы с использованием рыболовной сети, об это сообщили в пресс-службе судебной инстанции.

Происшествие случилось в мае 2025 года. Двое приятелей решили порыбачить на Камском водохранилище. Они взяли сеть и поплыли на надувной лодке по реке. С выловленной рыбой уже на берегу их задержали сотрудники правоохранительных органов.

Ущерб, нанесённый окружающей среде, оценили в 12 тыс. руб. Учитывая, что нарушители закона прежде не были судимы, выразили сожаление и компенсировали ущерб, им назначили относительно мягкое наказание: штраф в размере 20 тыс. руб. каждому. Во избежание повторных нарушений лодку изъяли.

Решение суда ещё не вступило в силу.

