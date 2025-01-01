В Прикамье ввезли 864 тонны свежих казахстанских томатов Это на треть больше, чем в прошлом году Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

С 1 января по 18 августа 2025 года в Пермский край было импортировано 864 т свежих помидоров из Казахстана. Для сравнения, за тот же период в 2024 году, объём поставок томатов из этой же страны составил 627 т.

Только 18 августа 2025 года, специалисты Управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю провели инспекцию 15 т свежих томатов, прибывших из Казахстана на территорию Пермского края.

В ходе проверки партии свежих томатов сотрудники Россельхознадзора совместно с экспертами Пермского филиала ФГБУ «ВНИИКР» осуществили отбор проб для проведения лабораторных исследований с целью оценки фитосанитарного состояния продукции.

По результатам лабораторного анализа будет составлен Акт карантинного фитосанитарного контроля (надзора), который позволит определить возможность дальнейшего использования продукции по назначению.

