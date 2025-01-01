Прокуратура требует от директора центра закупок в Прикамье вернуть в бюджет 50 млн рублей
Надзорное ведомство выявило конфликт интересов
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Прокуратура Пермского края проверила соблюдение требований антикоррупционного законодательства и обнаружила конфликт интересов у директора госучреждения при заключении контрактов. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
Отмечается, что директор ГАУ ПК «Краевой центр закупок», имея близкие отношения с руководителем организации, заключал с ней договоры на поставку медтоваров и оборудования — аппарата для определения газов крови, комплекса для реабилитации опорно-двигательного аппарата, спирографа и др.
«Факт наличия конфликта интересов при заключении договоров подтверждён вступившим в законную силу решением суда», — отметили в надзорном ведомстве.
Прокуратура обратилась в суд и потребовала признать договоры недействительными, взыскать в счёт краевого бюджета более 50 млн руб., выплаченных по контрактам.
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