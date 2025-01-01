Алёна Бронникова Власти Перми вновь ищут подрядчика для установки навигационных стел Работы оценили в 135 млн рублей Поделиться Твитнуть

Фото: техническое задание / zakupki.gov.ru

Городской центр охраны памятников снова объявил конкурс на приобретение и размещение навигационных стел в Перми. Дата подведения итогов — 5 августа. Срок окончания поставки товара — не позднее 20 февраля 2027 года.

По условиям объявленного в июне конкурса, подрядчик должен был установить 44 навигационные стелы, начальная (максимальная) цена контракта составляла 132 млн руб. Как указано в техзадании, размещённом на сайте госзакупок в июле, количество планируемых к размещению стел увеличилось до 45, начальная цена — до 135 млн руб.

Компания, с которой будет заключён договор, должна выполнить инженерные и экологические изыскания, подготовить дизайн проект и рабочую проектную документацию, согласовать проект со всеми заинтересованными лицами. Первые 17 стел должны быть установлены в срок до 10 декабря 2025 года, следующие 14 — до 10 декабря 2026 года, оставшиеся 14 — до 10 февраля 2027 года.

Концепция стелы должна учитывать особенности культурно-исторического развития территории, охранный статус и функциональные особенности территории, при разработке необходимо учесть организацию пешеходных потоков. Гарантия на оказанные услуги устанавливается продолжительностью три года.

Стелы установят на туристических маршрутах Императорской, Зелёной и Красной линий. В частности, на Комсомольском пр. 4, 6, 18, 27, 28, на ул. Ленина, 13а, 22, 23, 24, 44, 48, 58, 70, на пересечениях с улицами Попова и Борчанинова, ул. Петропавловской, 9, 18, 23, 25а, 26, ул. Сибирская, 5, 20, 27, 32, 33, 41, у входа в парк Горького, на Монастырской, 2б, 5, в сквере Решетникова, на Советской, 1/1, Клименко, 24, Тихой, 23, Луначарского, 24, 42, Екатерининской, 162, 210, Плеханова, 39/5, /6, Екатерининской, 224, Пушкина, 17, 85б, ул. 1905 года, 20, Лянгасова, 143, ул. 25 Октября, 26.

Стелы будут представлять собой модульную конструкцию, включающую сварной металлический скелет, обшитый алюминиевым профилем с сенсорным экраном и датчиками системы удалённого мониторинга.

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