Пермский ЧОП, охранявший Парад Победы, прокомментировал обвинения в мошенничестве Компания готова к сотрудничеству с органами Поделиться Твитнуть

Следственное управление Следственного комитета РФ по Пермскому краю

Компания «Борей Урал», оказывавшая охранные услуги на Параде Победы в Перми в 2025 году, готова к сотрудничеству со следствием в установлении причин случившегося. Об этом компания сообщила в своём пресс-релизе.

«Мы открыты к взаимодействию в рамках проводимых процессуальных мероприятий и уверены в объективности и профессионализме следствия», — отметили представители компании.





В пресс-релизе также указано, что оплата за охранные услуги была получена за выполненную работу. На мероприятии присутствовали сотрудники Росгвардии, полиции и ФСБ, и все проверки, проведённые в этот день, «были успешно пройдены».





«По нашему мнению, ситуация носит признаки попытки давления и недобросовестной конкуренции, что может быть связано с переделом рынка охранных услуг в регионе. Мы рассчитываем на объективное разбирательство и принятие соответствующих мер со стороны компетентных органов», — добавили в ЧОП «Борей Урал».





В данный момент компания продолжает работать в обычном режиме и будет выполнять свои обязательства по действующим контрактам.





Напомним, СУ СК России по Пермскому краю возбудило уголовное дело по статьям о мошенничестве и оказании небезопасных услуг в отношении ЧОП «Борей Урал». Следствие выяснило, что в марте этого года охранная компания заключила контракт на 3,5 млн руб. для обеспечения порядка на массовых мероприятиях с мая по сентябрь 2025 года. Однако в ЧОП заранее знали, что не смогут выполнить свои обязательства.





Согласно контракту, для обеспечения безопасности на Параде Победы в городе организация должна была привлечь 440 охранников, но их оказалось всего 200. При этом сотрудники не прошли соответствующее обучение и не имели разрешений на охранные услуги. Тем не менее, услуги были оплачены полностью.

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