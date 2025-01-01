Деканом факультета иностранных студентов Пермского политеха стала Екатерина Саломатова
Её выбрали тайным голосованием
На заседании Учёного совета ПНИПУ, состоявшемся 27 июня, прошли выборы декана факультета иностранных студентов. По итогам тайного голосования деканом стала кандидат технических наук и доцент кафедры «Сварочное производство, метрология и технология материалов» Екатерина Саломатова. Как напомнили в пресс-службе вуза, с сентября 2024 года она временно исполняла обязанности руководителя факультета иностранных студентов.
Екатерина Саломатова завершила обучение в бакалавриате механико-технологического факультета ПНИПУ в 2007 году по направлению «Технологические машины и оборудование». В 2009 году ею была получена магистерская степень по той же специальности. В университете она начала работать в 2008 году в должности ассистента кафедры СПМТМ, а в 2010-м стала старшим преподавателем. В 2016 году Екатерина Саломатова успешно защитила кандидатскую диссертацию, посвящённую изучению изменений химического состава сварных соединений при электронно-лучевой сварке с динамическим воздействием на электронный луч, и заняла должность доцента на кафедре СПМТМ.
За время своей работы Екатерина Саломатова опубликовала свыше 60 научных трудов, включая три учебно-методических пособия, одну монографию. Также она является обладателем патента на изобретение.
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