Деканом факультета иностранных студентов Пермского политеха стала Екатерина Саломатова Её выбрали тайным голосованием Поделиться Твитнуть

Пресс-служба ПНИПУ

На заседании Учёного совета ПНИПУ, состоявшемся 27 июня, прошли выборы декана факультета иностранных студентов. По итогам тайного голосования деканом стала кандидат технических наук и доцент кафедры «Сварочное производство, метрология и технология материалов» Екатерина Саломатова. Как напомнили в пресс-службе вуза, с сентября 2024 года она временно исполняла обязанности руководителя факультета иностранных студентов.

Екатерина Саломатова завершила обучение в бакалавриате механико-технологического факультета ПНИПУ в 2007 году по направлению «Технологические машины и оборудование». В 2009 году ею была получена магистерская степень по той же специальности. В университете она начала работать в 2008 году в должности ассистента кафедры СПМТМ, а в 2010-м стала старшим преподавателем. В 2016 году Екатерина Саломатова успешно защитила кандидатскую диссертацию, посвящённую изучению изменений химического состава сварных соединений при электронно-лучевой сварке с динамическим воздействием на электронный луч, и заняла должность доцента на кафедре СПМТМ.

За время своей работы Екатерина Саломатова опубликовала свыше 60 научных трудов, включая три учебно-методических пособия, одну монографию. Также она является обладателем патента на изобретение.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.