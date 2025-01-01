Алёна Бронникова В конце июня в Пермь прибудет Поезд Памяти Рядом с заводом Шпагина закроют проезд для транспорта Поделиться Твитнуть

Скриншот видео в группе "Поезд Памяти" ВКонтакте

В рамках культурно-образовательного проекта «Поезд Памяти» в этом году участники посетят Пермь. Об этом свидетельствуют данные из распоряжения властей о введении ограничения движения транспорта.

«В целях обеспечения безопасности дорожного движения при проведении культурно-образовательного проекта «Поезд Памяти» временно ограничить движение на период с 17:00 29 июня до 23:00 30 июня 2025 года», — сообщается в распоряжении.

Ограничения коснутся проезда рядом с заводом Шпагина в Перми — на участке от ул. Советской до ул. Советской, 1б.

Организаторами мероприятия являются Пермский краевой учебно-методический центр «Авангард» и региональный минобр.

Патриотический проект «Поезд Памяти» был инициирован главами верхних палат парламентов России и Беларуси в конце 2021 года. В его программу входят памятно-мемориальные и культурно-просветительские мероприятия, посвящённые Великой Отечественной войне. В этом году его участниками станут 200 10-классников из 15 стран. Поезд с 20 июня по 5 июля проедет по городам воинской славы России и Беларуси.

По информации, размещённой в соцсетях Российских студенческих отрядов, Поезд Памяти прибудет в Пермь 30 июня. Студотряды Пермского края встретят поезд на вокзале и проведут для участников проекта насыщенную программу.

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