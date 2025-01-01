В Прикамье после взрыва квартиры в нескольких километрах нашли погибшим её хозяина Предварительно, причина возгорания — нарушение пользования газовым оборудованием Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Березниках Пермского края взорвалась квартира в пятиэтажном доме по ул. Ломоносова. Отмечалось, что никто не пострадал. Однако после инцидента тело хозяина жилища нашли на ж/д путях, сообщает «КП-Пермь».

Взрыв раздался в пятницу, 30 мая. Ударной волной в квартире выбило окна, выбросило вещи на улицу. После этого начался пожар. Пострадавших нет — все успели эвакуироваться на улицу.





В региональном МЧС отметили, что предварительная причина возгорания — нарушение пользования газовым оборудованием.





После пожара беременной супруге позвонили следователи и заявили, что её мужа нашли мёртвым у ж/д переезда. Отмечается, что мужчина был собственником взорвавшейся квартиры.





По словам супруги погибшего, мужчина накануне взрыва вёл себя странно.





«Мой муж чувствовал, что всё может обернуться бедой. Он сказал: «Катя, собери вещи и уезжай к отцу. Подальше от всего этого». Я послушалась», — отметила женщина.





По словам Уральского следственного управления на транспорте СКР, территориальный следственный отдел начал проверку по случаю смерти мужчины.

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