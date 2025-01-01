Конкурс на проектирование дороги на улице Углеуральской выиграла хабаровская компания Стоимость работ в ходе торгов снизилась более чем в два раза Поделиться Твитнуть

Стали известны итоги торгов на проектирование дороги на улице Углеуральской в Дзержинском районе Перми. Конкурс на выполнение проектно-изыскательских работ выиграло хабаровское ООО «Хабдорпроект».

Максимальная цена контракта составляла 27,5 млн руб. однако фирма предложила выполнить работу за 12,8 млн руб. Таким образом, цена снизилась более чем в два раза.

Напомним, в начале мая муниципальное учреждение «Пермблагоустройство» объявило конкурс на поиск организации, которая выполнит проектно-изыскательские работы для автодороги, которая в Перми пройдёт по ул. Углеуральской, соединив проспект Парковый и ул. Строителей.

Проект предусматривает создание четырёхполосной магистрали с двумя полосами в каждом направлении и велосипедной дорожкой шириной 2 м. В соответствии с техническим заданием, протяжённость нового дорожного участка составит 900 м.

Компания-победитель должна начать разработку проекта 20 июня этого года и представить заказчику готовый проект с положительным заключением госэкспертизы до 30 ноября 2026 года.

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