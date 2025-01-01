Алина Наумова Эдуард Соснин пригласил Владимира Путина в Пермь Мэр хочет сделать город лучшим в стране Поделиться Твитнуть

Во время заседания наблюдательного совета автономной некоммерческой организации «Россия — страна возможностей» глава Перми Эдуард Соснин заявил президенту России Владимиру Путину о желании сделать Пермь лучшим городом в России.

Соснин отметил, что хочет быть мэром, при котором за долгие годы вырастет численность населения. Для этого, по его словам, необходимо «сделать жизнь в городе более комфортной и безопасной».





«Хочу, чтобы мои трое детей гордились папой, любили свою малую родину и оставались жить в Перми. А если даже уедут ненадолго учиться, то обязательно вернутся, заведут семьи, родят детей», — подчеркнул Эдуард Соснин.





В конце заявления глава города рассказал, что «многое получается, много удаётся сделать», и призвал Владимира Путина приехать в Пермь и убедиться в этом.





Владимир Путин заявил, что необходимо развивать Пермь, так как в городе «отличные люди, промышленность развивается очень активно».





«Искренне желаю вам успехов и удачи, и мы будем способствовать тому, чтобы вы добивались поставленных целей и рубежей», — подчеркнул Владимир Путин.





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