Доблестный труд — гарантия Победы! Таков главный девиз Первомая-2025 Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба Пермского крайсовпрофа

Государственный праздник весны и труда — один из самых важных для профсоюзного движения страны. В первомайских акциях профсоюзы стремятся привлечь внимание общества и власти к важным вопросам развития страны и проблемам трудовых отношений.

2025 год знаменателен несколькими значимыми датами: 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, 120-летие профсоюзного движения в России и 35-летие образования ФНПР. Именно трудовой подвиг в военные и послевоенные годы и современный образ человека труда станут в этом году важнейшей темой профсоюзных мероприятий.

В Перми 1 Мая в ДК им. Солдатова состоится торжественное собрание-концерт «Труд. Профсоюз. Весна!». Центральным событием праздника станет вручение губернатором Дмитрием Махониным медали «Трудовая гордость Пермского края». К наградам представлены 16 тружеников Прикамья из восьми муниципальных образований — от Кочёво до Чайковского, занятых в различных видах профессиональной деятельности.

«Глубоко символично, что именно в этом году, который объявлен президентом Годом защитника Отечества, а профсоюзами — Годом трудовой доблести «Всё для Победы!», впервые в Прикамье будут вручены медали «Трудовая гордость Пермского края», — подчёркивает председатель Пермского крайсовпрофа Михаил Иванов.

Михаил Иванов Фото: пресс-служба Пермского крайсовпрофа

Награда учреждена указом губернатора в ноябре 2024 года по инициативе профсоюзов, и к награждению представляют исключительно профсоюзы.

«Главный актив профсоюзов — это человек труда, — убеждён профлидер. — В этом сила и потенциал профсоюзов Прикамья!»

В муниципальных образованиях Пермского края формы празднования Первомая определяют совместно стороны социального партнёрства.





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