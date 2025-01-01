Алина Наумова В Прикамье «АК «Красава» оштрафовали за нарушения ветеринарных норм Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае предприятие «Агропромышленный комплекс «Красава» было оштрафовано за нарушение ветеринарных норм после проверки Россельхознадзором.

По информации «Управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю», в марте 2025 года специалисты Россельхознадзора провели проверку на ферме в деревне Кондратово, где содержится крупный рогатый скот и производится молоко.





В результате на предприятии было найдено несколько проблем: на въезде и выезде с территории фермы не было места для обработки транспортных средств, в помещениях находились собаки и кошки, а на складе с кормами обнаружили голубей.





Кроме того, входы в животноводческие корпуса не были оборудованы дезинфекционными ванночками, в помещении отсутствовали изолированные комнаты для больных животных, утилизация биологических отходов проводилась с нарушениями. На складе нашли мёртвого голубя, а контейнеры для отходов не имели нужной маркировки.





После проверки организация ООО «АК «Красава» привлечена к административной ответственности с наказанием в виде штрафа. Предприятие должно устранить нарушения до 12 декабря 2025 года.

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