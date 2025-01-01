В Перми началось расселение ещё двух аварийных домов Здания расположены в Кировском и Индустриальном районах Поделиться Твитнуть

Фото: 2Gis

В Кировском и Индустриальном районах Перми стартовала процедура переселения жильцов из двух ветхих зданий, признанных аварийными, сообщили в пресс-службе мэрии.

На ул. Щигровской, в доме №6, признанном аварийным, находилось восемь квартир, суммарной площадью 404,7 кв. м, где проживали 29 человек. Ещё один аварийный дом, расположенный на 2-й Ремонтной улице, 13а, включал в себя 11 жилых помещений, занимающих в общей сложности 320.4 кв. м, в которых обитали 25 человек. Все жители этих домов, вне зависимости от формы собственности на жильё, были обеспечены либо денежной компенсацией, либо комфортным жильём.

Процесс расселения из аварийного жилого фонда осуществляется в соответствии с региональными и муниципальными программами. Начиная с текущего года, будет продолжена программа переселения в рамках нового национального проекта «Инфраструктура для жизни». Данный проект пришел на смену национальному проекту «Жилье и городская среда» и реализуется с 2025 года.

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