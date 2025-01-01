В Перми началось расселение ещё двух аварийных домов
Здания расположены в Кировском и Индустриальном районах
В Кировском и Индустриальном районах Перми стартовала процедура переселения жильцов из двух ветхих зданий, признанных аварийными, сообщили в пресс-службе мэрии.
Процесс расселения из аварийного жилого фонда осуществляется в соответствии с региональными и муниципальными программами. Начиная с текущего года, будет продолжена программа переселения в рамках нового национального проекта «Инфраструктура для жизни». Данный проект пришел на смену национальному проекту «Жилье и городская среда» и реализуется с 2025 года.
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