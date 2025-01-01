Более 350 спортсменов в Прикамье тренируются в опасных условиях Дома спорта в Полазне может обрушиться Поделиться Твитнуть

Следственный комитет России

Руководитель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин ждёт доклад о результатах инспекции следователей в полазненский «Дом спорта», сообщили в пресс-службе следкома.

Глава СК обратил внимание на информацию, распространяемую в социальных сетях, о том, что здание «Дома спорта» в Полазне Пермского края, функционирующее на протяжении 33 лет, находится в аварийном состоянии. Указывается на разрушение кирпичной кладки, протекающую крышу, неисправную систему вентиляции и повышенную влажность. За время эксплуатации капитальный ремонт не проводился. Более 350 спортсменов вынуждены тренироваться в потенциально опасных условиях, опасаясь обрушения.

В Следственном управлении СК России по Пермскому краю началась доследственная проверка по данному инциденту.

Александр Бастрыкин распорядился, чтобы Денис Головкин, руководитель СУ СК России по Пермскому краю, доложил о промежуточных и итоговых выводах проверки. Центральный аппарат ведомства взял на контроль исполнение данного поручения.

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