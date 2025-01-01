Пермская «Парма» и китайская «Циндао Даблстар» обменяются игроками За команду из Прикамья сыграет Янг Хансен Поделиться Твитнуть

БК «Парма»

По результатам переговоров с министерством спорта китайского Циндао — города-побратима Перми — принято решение об обмене игроками между баскетбольными командами «Парма» и «Циндао Даблстар». Об этом сообщает пермский клуб.

В Китай до конца сезона отправится центровой Глеб Фирсов, а в Пермь приедет Янг Хансен (19 лет, 216 см) — центровой «Циндао» и молодёжной сборной КНР. В среднем в играх за основной состав своего клуба Янг набирал 16.6 очков и 10.5 подборов.

Напомним, 29 марта «Парма» в домашнем матче победила «Самару» со счётом 105:69. Пермская команда обновила рекорд сезона Лиги ВТБ по перехватам — 21. В среду, 2 апреля, «Парма» проведёт выездной матч с «Уралмашем» в Екатеринбурге. Начало матча — в 19:30.

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