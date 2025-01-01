В Перми ушла из жизни преподаватель музыкальной школы № 3 Мария Богушова Ей было 35 лет Поделиться Твитнуть

фото предоставлено пермской музыкальной школой №3

В Перми скончалась Мария Богушова, преподавательница по классу флейты музыкальной школы №3, об этом сообщается в социальных сетях учебного заведения. Она проработала в школе около 15 лет, с 2020 года возглавляла отделение оркестровых инструментов.

«Это огромная утрата для нашей школы и для всех нас. Мария была добрым, скромным и отзывчивым человеком, всегда готовым оказать помощь. Она никогда не теряла оптимизма, даже в трудные моменты. Активно участвовала в различных проектах, концертах, конкурсах и творческой жизни школы. Её ученики неоднократно занимали призовые места на конкурсах разного уровня», — говорится в посте коллег.

Отмечается, что женщине было всего 35 лет.

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