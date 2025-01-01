В суд Перми направлено дело зарезавшего свою бывшую девушку ревнивца Он также ранил подругу убитой Поделиться Твитнуть

фото из личного архива опубликовано сайтом perm.aif.ru

Следственным отделом по Индустриальному району Перми СУ СК России по Пермскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 23-летнего местного жителя. Ему предъявлены обвинения по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) и п. «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ (нанесение лёгкого вреда здоровью с использованием оружия).

Следствие установило, что утром 9 февраля 2025 года в общежитии в Индустриальном районе Перми обвиняемый в ходе конфликта нанёс удар ножом в грудь своей 23-летней знакомой (как писали СМИ, ранее они встречались, и парень ревновал её). Потерпевшая скончалась от полученного ранения на месте происшествия. Также обвиняемый нанёс ножевое ранение подруге убитой, попытавшейся остановить его действия.

Молодого человека задержали. На время следствия ему избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

Обвиняемый полностью признал свою вину. В настоящее время дело передано в суд для рассмотрения по существу.

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