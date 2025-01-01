В Пермском крае с 12 марта ожидается мощное потепление До 11 марта сохранится зимний характер погоды Поделиться Твитнуть

В ближайшие пять дней (7-11 марта) температура воздуха в Пермском крае ожидается около климатической нормы. Однако, начиная с 12 марта, на Урал начнёт поступать тёплая воздушная масса из Средиземноморья, которая принесёт дожди и резкое повышение температуры. Об этом сообщили в ГИС-Центре ПГНИУ.

Согласно прогнозам, 7 марта в Пермском крае ожидается переменная облачность. Температура воздуха днём будет колебаться от -1 до -6˚, в восточных районах возможно понижение до -9˚. В Перми ожидается от -2 до -4˚. 8 марта прогнозируется улучшение погоды с прояснениями. Ночью температура ощутимо снизится: от -9 до -14˚ в большинстве районов, на юге до -6…-8˚, а на севере и востоке до -20˚. Днём столбик термометра покажет от -3 до -8˚. В Перми ночью ожидается около -12˚ , а днём -4˚.

В ночь на 9 марта синоптики обещают малооблачную и морозную погоду. В Перми ожидается до -15˚, а в северных и восточных районах края – до -20…-22˚. Однако, уже к утру влияние надвигающегося циклона принесет потепление, и в Прикамье установится слабо отрицательная температура.

Что касается потепления, то серия температурных рекордов на западе Европейской территории России началась ещё 6 марта и будет продолжаться как минимум неделю. В Черноземье воздух будет прогреваться до +15…+18˚, а в центре ЕТР до +10…+15˚. В Прикамье, по предварительным данным, с 12 марта потеплеет до +2... +4˚.

Ранее сообщалось, что минувшая зима 2024-2025 годов в Прикамье оказалась на втором месте по теплу за всю историю наблюдений. Теплее зима была только в 2019-2020 годах. Средняя температура воздуха оказалась в пределах от -6,3° в Чайковском до -9,9° в Бисере, что теплее нормы на 4-5°. В Перми показатель превысил норму на 4,5° и сложился на уровне -7,1°.





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