У отчима, от которого спасался мальчик в Перми, есть ещё ребёнок в Серове Поделиться Твитнуть

Аргументы и Факты

E жителя Перми Евгения Овсюкова, обвиняемого в жестоком обращении с 9-летним пасынком, есть еще один ребенок, о котором он умолчал на заседании по избранию меры пресечения? выяснил perm.aif.ru.

Помимо 9-летнего сына сожительницы, которого Овсюков, по его словам, воспитывал с полутора лет, у пары есть ещё двое общих детей: 6-летний сын и 5-летняя дочь. Их даты рождения он назвал в ответ на вопрос судьи о детях, когда решался вопрос о мере пресечения по делу об истязании пасынка, который 1 марта выбежал на улицу в домашней одежде, ища помощи у прохожих из-за побоев отчима.

Но у него есть и дочь от первого брака, которой сейчас 11 лет. Она проживает с матерью в Серове, родном городе Овсюкова. Бывшая жена отказалась комментировать ситуацию.

Дело против Овсюкова возбуждено после публикации видео, где его 9-летний пасынок выбегает на улицу без обуви и одежды, прося помощи. Мальчик говорил, что «папа пьян», и просил вызвать полицию. Овсюков выбежал за ним, но сосед защитил ребёнка. 3 марта мужчину задержали и обвинили в истязании несовершеннолетнего. Следствие утверждает, что он наносил пасынку физические и моральные страдания в течение года. В суде Овсюков подчеркивал, что пасынок не знает другого отца.





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