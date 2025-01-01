Восемь жителей Перми лишились автомобилей из-за долгов за тепло и горячую воду Все машины отправлены на специализированную стоянку Поделиться Твитнуть

УФССП России по Пермскому краю

В феврале 2025 года в ходе рейдов Главного управления Федеральной службы судебных приставов (ГУ ФССП) по Пермскому краю и Пермского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» по взысканию долгов за тепло и горячую воду арест был наложен на восемь автомобилей неплательщиков.

Новые способы фиксации транспортных средств должников позволили значительно увеличить темпы взысканий — только в феврале было арестовано столько же автомобилей, сколько за первую половину предыдущего года.

Все арестованные транспортные средства были перемещены на специализированную стоянку. Их владельцы смогут вернуть их только после полного погашения задолженности, включая оплату пени. Им также придётся компенсировать расходы на эвакуацию, хранение машин и внести исполнительский сбор.

«Современные методы фиксации автомобилей как на парковках, так и на городских улицах и трассах позволяют оперативно идентифицировать транспортные средства должников, а значит — безотлагательно накладывать аресты на это имущество. Это крайняя мера воздействия и каждый неплательщик уведомлен о таком риске. Но, к сожалению, есть те, кто игнорирует предупреждения и, в итоге, теряет дорогостоящее имущество. Работа по выявлению автомобилей должников будет расширяться, поэтому мы рекомендуем всем клиентам убедиться в отсутствии задолженности и своевременно оплачивать коммунальные услуги, чтобы избежать подобных последствий», — отмечает Екатерина Бикаева, директор по работе с дебиторской задолженностью Пермского филиала «ЭнергосбыТ Плюс».

В 2025 году Пермский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» продолжает совместную работу с ГУ ФССП в рамках информационной кампании «В тёплое будущее — без долгов!», направленной на повышение платёжной дисциплины среди населения.Текст

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