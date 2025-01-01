Пермская компания выиграла путёвку на курорт «Манжерок» Акция «Зима в подарок» состоялась в декабре прошлого года Поделиться Твитнуть

Фото: Александр Бирилов

СберЛизинг объявил итоги новогодней акции «Зима в подарок», которая проходила с 9 по 31 декабря 2024 года.

Клиенты, заключившие договор лизинга в период акции, получили шанс стать участниками розыгрыша путёвок на всесезонный курорт «Манжерок», который располагается в Республике Алтай.

Диана Мустафина, директор Волго-Вятского регионального филиала АО «Сбербанк Лизинг»:

— Мы понимаем, насколько важна поддержка малого бизнеса, и стремимся создавать условия, которые помогают предпринимателям развиваться. Наши акции, такие как «Зима в подарок», направлены на то, чтобы не только предложить выгодные условия лизинга, но и выразить благодарность нашим клиентам за их доверие. Такие инициативы дают возможность бизнесу получать дополнительные преимущества и наслаждаться результатами своего труда. Поздравляю всех победителей и желаю им незабываемого отдыха на Алтае!.

Победители были определены с помощью генератора случайных чисел. Среди обладателей сертификатов на отдых оказались представители разных регионов страны, включая компанию ООО «РУСДЕН» из Пермского края, которой был вручен сертификат на отдых в пятизвёздочный отель курорта «Манжерок».

Руслан Набиулин, директор ООО «РУСДЕН»:

— Хочу выразить огромную благодарность за предоставленную возможность участвовать в розыгрыше. Победа в акции стала для меня настоящим подарком. Везёт сильнейшим! Отдельное спасибо Сберу за заботу и за то, что помогаете добиваться успеха!.

Кроме участия в розыгрыше, при заключении договора лизинга на новые легковые и грузовые автомобили, лёгкий коммерческий транспорт и дорожно-строительную технику участники акции получили страхование каско на три месяца в подарок.

ПАО Сбербанк — один из крупнейших банков в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает одну из крупнейших долей на рынке вкладов. Основным акционером ПАО Сбербанк является Российская Федерация в лице Министерства финансов Российской Федерации, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015. Официальные сайты банка: www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.

СберЛизинг — одна из крупнейших лизинговых компаний России, предлагающая широкий спектр финансовых решений для бизнеса и частных лиц. Компания работает на рынке с 1993 года и за это время зарекомендовала себя как надёжный партнёр, ориентированный на удовлетворение потребностей клиентов.

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