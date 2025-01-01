Положенец из колонии в Прикамье не смог оспорить приговор в апелляции Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Четвертый апелляционный суд оставил без удовлетворения апелляцию Марата «Марика» Мусина. В июне 2024 года он был признан виновным по ч. 2 ст. 282.2 (участие в экстремистском сообществе) и ст. 210.1 (занятие высшего положения в преступной иерархии) Уголовного кодекса РФ. Об этом сообщает Properm.ru.

По данным Пермского краевого суда, Мусин, находясь в ИК №9, был наделен статусом положенца от воров в законе. После получения «должности» заключенный проинформировал других осужденных о необходимости подчинения ему. Кроме того, он выбрал смотрящих за отрядами, которые занимались разрешением споров между заключенными, контролем за азартными играми и сбором средств в «общак».

Помимо этого, Марат Мусин распространял идеологию движения АУЕ (запрещенного в России как экстремистское) и украсил своё тело татуировками, указывающими на его криминальное положение.

Мусин отрицал свою вину, заявляя, что положенец не является высшим криминальным статусом. Он также утверждал, что неформальные порядки в ИК №9 сложились задолго до появления запрещенной субкультуры АУЕ.

Суд приговорил его к 11,5 годам лишения свободы, с отбыванием первых четырёх лет в тюрьме, а остальной части срока — в колонии особого режима.

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