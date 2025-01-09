Эксперты посчитали, насколько подорожает ремонт жилья в 2025 году Поделиться Твитнуть

Покупка квартиры — ответственное решение, требующее времени, сил и финансовых вложений. Но представьте, что после приобретения нового жилья вам еще предстоит ремонт. Что же ждет покупателей недвижимости в 2025 году?

Существенное увеличение стоимости отделочных материалов началось в мае 2024 года, и по данным опрошенных РИА Недвижимость специалистов, ремонт квартир к концу 2025 года может подорожать до 30%. Косметический ремонт уже сейчас может обойтись примерно в 30 тысяч рублей за квадратный метр, а капитальный от 60 тысяч. Конечно, все зависит от количества и качества выбранных материалов.

По мнению экспертов, приблизительно половина стоимости ремонта приходится на закупку материалов, половина — на оплату услуг ремонтной бригады. До трети всего бюджета съедают ванная и кухня, так как там больше работ с инженерными коммуникациями1.

Оборудование, трубы, электрика, сантехника подорожали в 2024 году на 20%. Строительные смеси увеличились в стоимости в общей сложности на 10—14%. Стоимость отделочных работ без учета материалов уже выросла на 10%, при этом к середине года прогнозируют рост до 25%2. Причина — нехватка квалифицированной рабочей силы в строительной отрасли.

Так, для квартиры площадью от 40 квадратных метров стоимость ремонта может превысить 1 млн рублей.

Рост цен на стройматериалы и услуги специалистов делает покупку квартиры с отделкой все более выгодным решением. Квартиры в доме «Притяжение»3 от PAN City Group4 будут сдаваться с качественной отделкой «под ключ». Это значит, что вы:

не тратите свое время и нервы на поездки по строительным магазинам и закупку материалов, поиск подрядчиков на отделочные работы и контроль качества;

получаете ключи и сразу можете заселяться;

не несете дополнительных финансовых затрат на ремонт. Стоимость отделки уже включена в стоимость квартиры. К тому же, цена ремонта фиксированная, что помогает избежать сюрприза с увеличением бюджета на ремонт.

Девелопер PAN City Group в своих проектах использует качественные материалы для отделки квартир: напольное покрытие, обои, межкомнатные двери с хорошей фурнитурой, плитка в ванной комнате, сантехника. Отделочные материалы мы выбираем как правило нейтральных тонов, чтобы вам легко можно было придать индивидуальность пространству: шторами, светильниками, мебелью и дополнительными аксессуарами.

Переезжаете сразу после получения ключей, без хлопот и испытаний на прочность ваших нервов и семейных отношений.

Всего в наличии 23 уникальные планировки на любой запрос и бюджет: от 25-метровых студий до просторных четырехкомнатных квартир площадью 76 м2, авторской велком-зоной с дизайнерским лобби, кофепоинтом и коворкингом, кладовыми помещениями, колясочной, помещением для мойки лап питомцев, детским игровым пространством в лобби дома с выходом на всесезонную прогулочную зону — почти 500 м2 уникального пространства для отдыха, велобоксом во дворе дома и открытой вместительной парковкой на 144 места.

Дом «Притяжение» сдаётся уже в 1 кв. 2026 года!

Узнайте об эксклюзивных условиях покупки с удобной рассрочкой5 от застройщика бронируйте понравившуюся квартиру на сайте дома «Притяжение» дом-притяжение.рф или через приложение PAN в App Store и Play Market.

Важно, что на данном этапе строительства дома вы можете выбрать подходящую планировку и нужный этаж из ассортимента квартир, с ростом дома растет стоимость и выбывают из продажи самые привлекательные предложения.

Узнать подробности и получить консультацию можно в офисах продаж компании PAN City Group по адресам: г. Пермь, ул. Ленина, 72а, вход с ул. Борчанинова, офис 2 и Шоссе Космонавтов, 111и, корпус 2, 2 этаж, а также по телефону (342) 207-17-07.

1 Сетевое издание РИА Новости Сетевое издание РИА Новости https://realty.ria.ru/20250109/remont-1991738199.html

2 Сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» Сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» https://www.m24.ru/articles/obshchestvo/13022025/769916?utm_source=CopyBuf

3 ЖК «Притяжение»/Дом «Притяжение» — строящийся многоквартирный жилой дом по адресу: Пермский край, Пермский район, д. Кондратово, ул. Водопроводная, 6а. Застройщик — Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «СИТИ Проект». Проектная декларация размещена на сайте единой информационной системы жилищного строительства ЖК «Притяжение»/Дом «Притяжение» — строящийся многоквартирный жилой дом по адресу: Пермский край, Пермский район, д. Кондратово, ул. Водопроводная, 6а. Застройщик — Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «СИТИ Проект». Проектная декларация размещена на сайте единой информационной системы жилищного строительства https://наш.дом.рф/ (ID — 55655), на сайте застройщика https://pancityproject.ru/ а также на сайте https://дом-притяжение.рф

4 PAN City Group — ООО «ПАН Сити Групп» — управляющая организация ООО СЗ «СИТИ Проект».

5 Рассрочку предоставляет застройщик ООО СЗ «СИТИ Проект». График внесения платежей оформляется в качестве приложения к договору участия в долевом строительстве.

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