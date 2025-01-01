Компания «Россети Урал» открыла в Перми современный центр обслуживания клиентов Обновлённое пространство работает на ул. Камчатовская, 26 Поделиться Твитнуть

Фото: ПАО «Россети Урал»

В январе 2025 года ПАО «Россети Урал» завершило комплексную реконструкцию нового центра клиентского сервиса. Модернизированный центр в среду, 19 февраля, посетили министр ЖКХ и благоустройства Пермского края Наталья Киселёва и генеральный директор ПАО «Россети Урал» Дмитрий Воденников.

В современном офисе в центре Перми, расположенном на ул. Камчатовская, 26, каждый житель мегаполиса и региона в очном формате может получить качественную консультацию по вопросам деятельности сетевой организации и иным вопросам электроснабжения, а также оформить заявку на широкую линейку дополнительных услуг, которую оказывает пермский филиал «Россети Урал».

При проведении реконструкции центра обслуживания клиентов (ЦОК) специалисты компании учли все требования Единых стандартов качества обслуживания населения сетевыми организациями, в том числе и в части реализации государственной программы «Доступная среда».

Фото: ПАО «Россети Урал»

В ЦОК выполнено функциональное разделение помещения — зона обслуживания, зона заполнения заявок и зона ожидания. Посетители распределяются посредством электронной очереди. Для них организована комфортная зона ожидания с детским уголком и информационным экраном с трансляцией актуальной информации о работе «Россети Урал». Также для клиентов предусмотрены автоматизированные рабочие места, где они могут подать заявку на технологическое присоединение.

Для каждого сотрудника оборудовано высокотехнологичное рабочее место с современными отечественными программными комплексами фиксации и обработки обращений. Дополнительно в центре организована комната для переговоров.

Фото: ПАО «Россети Урал»

«С начала этого года наша компания осуществляет функции системообразующей территориальной сетевой организации (СТСО) в Пермском крае, Свердловской и Челябинской областей. Статус СТСО подразумевает особую ответственность за надёжное электроснабжение и высокую эффективность работы сетевого комплекса. И здесь появляются дополнительные задачи в части дальнейшей трансформации клиентских сервисов. Речь идет об организации взаимодействия с новыми клиентами, которых ранее обслуживали иные сетевые организации. Модернизация сети центров обслуживания клиентов — важный шаг в решении этих задач», — подчеркнул Дмитрий Воденников.

Наталья Киселёва отметила, что «новое и эргономичное, а главное доступное пространство порадует жителей города и края».

«Клиентские сервисы электросетевой компании постоянно развиваются и совершенствуются, что говорит о дополнительном внимании энергетиков к обслуживанию клиентов», — добавила она.

Отметим, что ежегодно сотрудники клиентского блока пермского подразделения «Россети Урал» по различным каналам коммуникации осуществляют обработку более 160 тыс. обращений по вопросам электроснабжения. За 2024 год в пермский филиал поступило также более 10 тыс. заявок на оказание дополнительных услуг компании.

Добавим также, что в рамках визита Дмитрия Воденникова в столицу Прикамья прошла его первая рабочая встреча с заместителем председателя правительства Пермского края Андреем Алякринским. Стороны обсудили ход реализации крупных инвестиционных проектов в Прикамье, вопросы функционирования «Россети Урал» в статусе СТСО и ряд совместных направлений работы по реализации муниципальных контрактов по строительству и эксплуатации сетей наружного освещения. Напомним, что пермское подразделение «Россети Урал» в течение двух последних лет построило в Перми сети наружного освещения общей протяженностью более 57 км.

Фото: ПАО «Россети Урал»

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