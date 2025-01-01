Житель Перми принял курьера за мошенника и избил его Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Суд вынес решение о наложении штрафа в 5 тыс. руб. на жителя Перми за нападение на курьера. Об этом сообщает ТК «Рифей-Пермь».

Инцидент произошёл 24 ноября прошлого года. В материалах дела сказано, что сын решил сделать подарок родному человеку ко Дню матери и заказал букет. Когда курьер доставил цветы по указанному адресу, его встретила не женщина, а её муж (владелец квартиры).

Накануне мужчина столкнулся с новостью о том, что мошенники используют схемы, связанные с доставкой цветов. Они сначала привозят букеты, а затем требуют код из SMS-сообщения для предоставления «отчётности». Приняв курьера за мошенника, мужчина набросился на него с кулаками.

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