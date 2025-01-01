Размер потребкредита в Пермском крае снизился почти на 30% С таким показателем регион вошел в топ-30 регионов РФ по объемам выдачи потребкредито Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В декабре 2024 года размер потребкредита в Пермском крае снизился на 29,7% и составил 112,3 тыс. руб. В то время как в июне того же года он достигал 159,7 тыс. руб. Об этом сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

С таким показателем регион вошел в топ-30 регионов РФ по объемам выдачи потребкредитов, заняв 27-е место.





Средний размер потребительского кредита сокращается шестой месяц подряд, отмечает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. С его слов, в первую очередь это связано с жесткой денежно-кредитной политикой регулятора по охлаждению кредитного рынка. В частности, речь и о макропруденциальных ограничениях. Например, в отношении показателя долговой нагрузки.

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