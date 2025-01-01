Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Пермь снова хочет стать культурной столицей Планируется участие в конкурсе «Культурная столица» на 2027 год Поделиться Твитнуть

Оргкомитет конкурса "Культурная столица года" Фото:kulturnayastolitsa.ru

Источник в министерстве культуры Пермского края сообщил «Новому компаньону», что планируется участие Перми в конкурсе «Культурная столица года» на 2027 год.

Конкурс «Культурная столица года» впервые был объявлен в России в 2023 году, первой «культурной столицей» стал в 2024 году Нижний Новгород, в нынешнем году такой статус присвоен Грозному. Уже определена «столица» российской культуры на 2026 год — этот статус готовится принять Омск.

В нынешнем году пройдёт конкурс на звание «культурной столицы» 2027 года. 24 января прошло первое заседание оргкомитета проекта, но сроки подачи документов и объявления победителей ещё не определены.

Проект «Культурная столица года» реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Во главе проекта стоят два человека, в разное время возглавлявшие министерство культуры Пермского края, — Николай Новичков и Александр Протасевич. Протасевич является директором фонда «Культурная столица», а Новичков — председателем оргкомитета конкурса.

В нынешнем году Пермь вместе с Омском была признана «Молодёжной столицей России».

Амбиции Перми в качестве культурного центра наиболее ярко проявлялись в бытность губернатором Прикамья Олега Чиркунова (2008-2011). В то время речь шла о статусе «культурной столицы Европы» и даже было создано пермское представительство в Евросоюзе. Во главе этого процесса тоже стоял Александр Протасевич.





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