Так ли хороши монолитно-каркасные дома, как про них рассказывают? Поделиться Твитнуть

Изначально при помощи монолитно-каркасной технологии строительства возводили коммерческие здания, но сейчас монолитно-каркасное строительство активно используют в городском, частном и дачном строительстве. Популярность такого метода обусловлена повышенной жесткостью, надежностью и устойчивостью конструкций, и более короткими сроками возведения по сравнению с другими методами.

Такая технология домостроения надежная, заключается в возведении прочного монолитного каркаса из железобетона. «Скелет» дома состоит из 3 основных элементов:

Свайно-ростверковый фундамент. Перекрытия, балки. Колонны и диафрагмы жесткости.

Все компоненты связаны между собой арматурным каркасом и монолитным бетоном. В итоге остов получается жестким, неподвижным и прочным.

Ключевые преимущества такого метода:

Отсутствие несущих стен внутри квартиры позволяет осуществлять перепланировку с последующим беспроблемным согласованием с надзорными инстанциями. Возможность строительства в любое время года. Каркас здания и плиты перекрытия дома создаются и собираются непосредственно на строительной площадке, ускоряя процесс стройки. Монолитные новостройки отличаются своей долговечностью и менее подвержены усадке: таким образом, ремонт от застройщика будет радовать вас долгое время. А если вы захотите что-то изменить, то сможете смело приступить к ремонтным работам, не выжидая усадочного срока, который рекомендовано соблюдать в домах, построенных по другим технологиям.

Именно по монолитно-каркасной технологии строится современный комфортный дом «Притяжение»1 от девелопера PAN City Group2 в центре Кондратово (ул. Водопроводная, 6а).

Несмотря на праздничные дни и погодные условия, строительные работы не прерываются: уже завершено бетонирование плит перекрытия 10-го этажа в секции №2, кладка наружных стен до 5-го этажа, монтаж сборных ж/б панелей шахты лифта, диафрагм жесткости, вентиляционных блоков. Идут работы по кладке ограждения балконов. Все строительные работы ведутся в соответствии с графиком. Общий процент готовности дома — 23%!

Квартиры в ЖК «Притяжение» будут сдаваться с качественной отделкой «под ключ» — всего в наличии 23 уникальные планировки на любой запрос и бюджет: от 25-метровых студий до просторных четырехкомнатных квартир площадью 76 м2, авторской велком-зоной с дизайнерским лобби, кофепоинтом и коворкингом, кладовыми помещениями, колясочной, помещением для мойки лап питомцев, детским игровым пространством в лобби дома с выходом на всесезонную прогулочную игровую зону — почти 500 м2 уникального пространства для отдыха, велобоксом во дворе дома и открытой вместительной парковкой на 144 места.

Все необходимое рядом: детский сад прямо напротив дома, неподалеку строятся новая школа на 1100 мест, высокотехнологичная поликлиника и современный торговый центр. Новоселов порадует новая транспортная развязка с тротуарами, пешеходными переходами и остановочными комплексами в шаговой доступности от дома.

Жилой комплекс «Притяжение» сдаётся уже следующей зимой — в 1 кв. 2026 года!

Узнайте об эксклюзивных условиях покупки с удобной рассрочкой3 от застройщика бронируйте понравившуюся квартиру на сайте дома «Притяжение» дом-притяжение.рф или через приложение PAN в App Store и Play Market.

Важно, что на данном этапе строительства дома вы можете выбрать подходящую планировку и нужный этаж из ассортимента квартир, с ростом дома растет стоимость и выбывают из продажи самые привлекательные предложения.

Узнать подробности и получить консультацию можно в офисах продаж компании PAN City Group по адресам: г. Пермь, ул. Ленина, 72а, вход с ул. Борчанинова, офис 2 и Шоссе Космонавтов, 111и, корпус 2, 2 этаж, а также по телефону (342) 207-17-07.

1 ЖК «Притяжение»/Дом «Притяжение» — строящийся многоквартирный жилой дом по адресу: Пермский край, Пермский район, д. Кондратово, ул. Водопроводная, 6а. Застройщик — Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «СИТИ Проект». Проектная декларация размещена на сайте единой информационной системы жилищного строительства https://наш.дом.рф/ (ID — 55655), на сайте застройщика https://pancityproject.ru/ а также на сайте https://дом-притяжение.рф.

2 PAN City Group — ООО «ПАН Сити Групп» — управляющая организация ООО СЗ «СИТИ Проект».

3 Рассрочку предоставляет застройщик ООО СЗ «СИТИ Проект». График внесения платежей оформляется в качестве приложения к договору участия в долевом строительстве.

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