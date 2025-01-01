Так ли хороши монолитно-каркасные дома, как про них рассказывают?
Изначально при помощи монолитно-каркасной технологии строительства возводили коммерческие здания, но сейчас монолитно-каркасное строительство активно используют в городском, частном и дачном строительстве. Популярность такого метода обусловлена повышенной жесткостью, надежностью и устойчивостью конструкций, и более короткими сроками возведения по сравнению с другими методами.
Такая технология домостроения надежная, заключается в возведении прочного монолитного каркаса из железобетона. «Скелет» дома состоит из 3 основных элементов:
- Свайно-ростверковый фундамент.
- Перекрытия, балки.
- Колонны и диафрагмы жесткости.
Все компоненты связаны между собой арматурным каркасом и монолитным бетоном. В итоге остов получается жестким, неподвижным и прочным.
Ключевые преимущества такого метода:
- Отсутствие несущих стен внутри квартиры позволяет осуществлять перепланировку с последующим беспроблемным согласованием с надзорными инстанциями.
- Возможность строительства в любое время года.
- Каркас здания и плиты перекрытия дома создаются и собираются непосредственно на строительной площадке, ускоряя процесс стройки.
- Монолитные новостройки отличаются своей долговечностью и менее подвержены усадке: таким образом, ремонт от застройщика будет радовать вас долгое время. А если вы захотите что-то изменить, то сможете смело приступить к ремонтным работам, не выжидая усадочного срока, который рекомендовано соблюдать в домах, построенных по другим технологиям.
Именно по монолитно-каркасной технологии строится современный комфортный дом «Притяжение»1 от девелопера PAN City Group2 в центре Кондратово (ул. Водопроводная, 6а).
Несмотря на праздничные дни и погодные условия, строительные работы не прерываются: уже завершено бетонирование плит перекрытия 10-го этажа в секции №2, кладка наружных стен до 5-го этажа, монтаж сборных ж/б панелей шахты лифта, диафрагм жесткости, вентиляционных блоков. Идут работы по кладке ограждения балконов. Все строительные работы ведутся в соответствии с графиком. Общий процент готовности дома — 23%!
Квартиры в ЖК «Притяжение» будут сдаваться с качественной отделкой «под ключ» — всего в наличии 23 уникальные планировки на любой запрос и бюджет: от 25-метровых студий до просторных четырехкомнатных квартир площадью 76 м2, авторской велком-зоной с дизайнерским лобби, кофепоинтом и коворкингом, кладовыми помещениями, колясочной, помещением для мойки лап питомцев, детским игровым пространством в лобби дома с выходом на всесезонную прогулочную игровую зону — почти 500 м2 уникального пространства для отдыха, велобоксом во дворе дома и открытой вместительной парковкой на 144 места.
Все необходимое рядом: детский сад прямо напротив дома, неподалеку строятся новая школа на 1100 мест, высокотехнологичная поликлиника и современный торговый центр. Новоселов порадует новая транспортная развязка с тротуарами, пешеходными переходами и остановочными комплексами в шаговой доступности от дома.
Жилой комплекс «Притяжение» сдаётся уже следующей зимой — в 1 кв. 2026 года!
Узнайте об эксклюзивных условиях покупки с удобной рассрочкой3 от застройщика бронируйте понравившуюся квартиру на сайте дома «Притяжение» дом-притяжение.рф или через приложение PAN в App Store и Play Market.
Важно, что на данном этапе строительства дома вы можете выбрать подходящую планировку и нужный этаж из ассортимента квартир, с ростом дома растет стоимость и выбывают из продажи самые привлекательные предложения.
Узнать подробности и получить консультацию можно в офисах продаж компании PAN City Group по адресам: г. Пермь, ул. Ленина, 72а, вход с ул. Борчанинова, офис 2 и Шоссе Космонавтов, 111и, корпус 2, 2 этаж, а также по телефону (342) 207-17-07.
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