Елена Синица В Пермском крае вор дважды обокрал один и тот же храм Дело направлено в суд для рассмотрения по существу Поделиться Твитнуть

ГУ МВД России по Пермскому краю

В Лысьве завершили расследование уголовного дела в отношении 59-летнего вора-рецидивиста, его обвиняют в очередной краже. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю.

Известно, что в октябре 2024 года он через окно залез в трапезную храма, где взломал навесной замок ящика для пожертвований и похитил оттуда деньги. Кроме этого, он прихватил продукты. Ущерб составил более 3 тыс. руб.

Его задержали. Выяснилось, что кражу он совершил спустя год после того, как освободился из исправительного центра. Там он отбывал наказание за кражу имущества из того же храма в 2016 году.

В ходе расследования вновь совершённого преступления фигурант возместил причинённый приходскому храму ущерб в полном объёме. Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.





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