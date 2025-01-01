Елена Синица
В Пермском крае вор дважды обокрал один и тот же храм
Дело направлено в суд для рассмотрения по существу
В Лысьве завершили расследование уголовного дела в отношении 59-летнего вора-рецидивиста, его обвиняют в очередной краже. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю.
Известно, что в октябре 2024 года он через окно залез в трапезную храма, где взломал навесной замок ящика для пожертвований и похитил оттуда деньги. Кроме этого, он прихватил продукты. Ущерб составил более 3 тыс. руб.
Его задержали. Выяснилось, что кражу он совершил спустя год после того, как освободился из исправительного центра. Там он отбывал наказание за кражу имущества из того же храма в 2016 году.
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