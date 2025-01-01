Пермяки в 2024 году чаще всего искали дубайский шоколад, винтажную мебель и сквиш-лапки Сервис объявлений представил топ самых запрашиваемых товаров Поделиться Твитнуть

Сервис объявлений «Авито» изучил запросы пермяков в 2024 году и составил топ самых популярных товаров, которые жители искали на платформе в течение года. Трендами стали дубайский шоколад, винтаж и сквиши.

Самым популярным поисковым запросом стал дубайский шоколад. Пользователи искали его более 200 тыс. раз. Кроме того, на площадке появились предложения от кондитеров изготовить аналог трендового продукта.

На втором месте оказались украшения ручной работы. Спрос на них вырос в два раза по сравнению с 2023 годом. В топ-3 вошли также сквиши в форме лапки — их пермяки искали более 20 тыс. раз. Также пользователи активно интересовались цифровыми фотоаппаратами (+76%), фотоаппаратами моментальной печати (+32%) и плёночными (+18%), винтажной мебелью и посудой (+39%) и книгами и мерчем, посвящёнными фильму «Сумерки» (+25%).

Ранее также сервис подвёл итоги года по продажам на платформе внедорожников и кроссоверов с пробегом. В Прикамье этот показатель вырос в 2024 году на 4,5% относительно предыдущего периода. Лидером продаж стали отечественные автомобили ВАЗ (LADA) — 9,2%.

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