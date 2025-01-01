Елена Синица Шесть компаний из Прикамья попали под санкции США Также из российских компаний в санкционный список вошли «Газпром нефть» с её «дочками» и «Сургутнефтегаз» Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В санкционные списки США 10 января попали шесть компаний из Пермского края. Информация об этом опубликована на сайте американского министерства финансов.

Так, под санкции попали производитель химических реагентов ООО «ФЛЭК», цифровая компания «Ригинтел», NS Digital («НефтьГазИсследование»), ООО «Пермский инженерно-технический центр «Геофизика», «Нефтьсервисхолдинг», ООО «Пермнефтеотдача».

Из российских компаний в санкционный список вошли «Газпром нефть» с её «дочками» и «Сургутнефтегаз», более 180 судов и десятков нефтетрейдеров, поставщиков нефтесервисных услуг, страховых компаний и чиновников энергетического сектора.

Ранее «Новый компаньон» сообщал, что под санкции Евросоюза попало пермское предприятие «ОДК-СТАР». Тогда также в пакет санкций вошли 54 человека, в том числе военнослужащие, руководители компаний и представители власти из России, КНДР и Китая, а также певица Лариса Долина.













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