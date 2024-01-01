После отказа матери девочка с тяжёлыми диагнозами осталась в больнице Перми одна Объявлен сбор средств на «больничную маму» Поделиться Твитнуть

Фото: Фонд "Дедморозим"

Двухмесячная девочка, которой поставлены тяжёлые диагнозы, осталась одна в больнице Перми на Новый год, сообщает благотворительный фонд «Дедморозим».

Ребёнок был направлен в нейрохирургическое отделение сразу после своего появления на свет. У девочки обнаружены расщепление позвоночника, аномалия развития головного мозга и гидроцефалия. После того как мать отказалась от неё, девочка осталась в учреждении одна.

Аналогичный случай случился с другим пациентом данной больницы — мальчиком, которому чуть больше месяца. У него врождённый порок сердца и сердечная недостаточность, он нуждается в постоянном наблюдении и специальном оборудовании. Мать не оставила его, но не может быть рядом, так как должна заботиться о старших детях.

Чтобы дети не чувствовали себя одиноко в Новый год, фонд «Дедморозим» планирует привлечь «больничных мам», обеспечив им финансирование за помощь малышам. «Больничные мамы» — это профессиональные няньки с медицинским или педагогическим образованием, которые заботятся о детях в палатах.





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