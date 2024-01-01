Студент из Прикамья завоевал серебро на чемпионате «Профессионалы» Поделиться Твитнуть

Студент из Чайковского Владимир Маслов завоевал серебряную медаль в чемпионате по профмастерству «Профессионалы» в компетенции «Работы на токарных универсальных станках». Он учится в Чайковском техникуме промышленных технологий и управления. Владимир Маслов, как и все победители и призёры чемпионата, получил денежный приз и возможность стажировки в крупнейших компаниях страны.

Всего Пермский край в финале, который проходил в Санкт-Петербурге, представляли 13 студентов техникумов и колледжей. Студенты из учреждений Перми, Березников, Чайковского и Кудымкара боролись за победу в 13 направлениях, включая 3D-моделирование, реверсивный инжиниринг, фармацевтику, химический анализ.

Участие в финале приняли более 900 конкурсантов из России и дружественных стран.

Финал проводился по компетенциям, наиболее востребованным на рынке труда в 2024 году. Конкурсанты основной возрастной категории состязались по 55 компетенциям. Юниоры, школьники старше 14 лет — по 20.

«В этом году увеличилось количество компетенций на федеральном этапе. Если в 2023 году их было порядка 40, в этом — уже 55. Более 20 стран приняли участие в финале чемпионата. Это ребята из Китая, Сирии, Азербайджана, Армении», — отмечал на поздравлении финалистов министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин считает, что участие в подобных соревнованиях — большой вклад в профессиональное будущее студентов.

«Ребята уже сейчас — практически готовые квалифицированные кадры для наших предприятий. Уверен, работодатели края будут рады молодым специалистам с такой подготовкой», — говорит он.





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