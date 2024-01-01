15 журналистов завоевали награды в конкурсе работ о нефтегазовой отрасли В Перми объявили победителей журналистского конкурса «Чёрное золото Прикамья и Тимано-Печоры» Поделиться Твитнуть

Фото: Сергей Петровых

В Перми объявили победителей журналистского конкурса «Чёрное золото Прикамья и Тимано-Печоры». Дипломы и подарки получили коллективы 15 редакций из Пермского края и Республики Коми.

Конкурс журналистских работ по нефтегазовой тематике проводится в Прикамье в 19-й раз, и в этом году расширил свою географию. Экспертное жюри рассмотрело почти 100 заявок от журналистов, фотографов и операторов 40 СМИ Пермского края, Республики Коми и Ненецкого АО. Призовой фонд составил более 0,5 млн руб.





В год 95-летия нефтяной промышленности Прикамья и Тимано-Печоры, помимо традиционных (на лучшие материалы в печатных и электронных СМИ), победителей определили также в специальных номинациях. Это публикации о семейных династиях нефтяников из Чернушки и Куеды, а также материал о геологах из Коми.





Дипломы победителей и лауреатов конкурса получили 15 редакций из Перми и Сыктывкара, Добрянки и Осы, Уинского и Кунгура, Куеды, Чернушки, Красновишерска и Усть-Цильмы. Полный список победителей опубликован в приложении.





Список победителей конкурса «Чёрное золото Прикамья и Тимано-Печоры»:





«Лучшая публикация в печатных СМИ»:

1 место – Поздеева Анна Ивановна, «Красная Печора»;

2 место – Калинин Михаил Александрович, «Зори Плюс».





«Лучшая публикация в интернет-СМИ»:

1 место – Якунчева Ольга Геннадьевна, 59.RU;

2 место – Бикмаева Татьяна Анатольевна и Веренкин Алексей Павлович, «Камские огни».





«Лучший телевизионный сюжет»:

1 место – Власова Юлия Сергеевна, «Чернушка сегодня»;

2 место – Кирпа Роман Сергеевич, «Юрган ТВ».





«Лучший кадр»:

1 место – Пьянкова Юлия Павловна;

2 место – Ажгихин Александр Владимирович;

2 место – Харлина Елена Александровна.





«Семейные ценности»:

1 место – Довгаль Надежда Анатольевна, «Маяк Приуралья»;

2 место – Дементьева Наталья Анатольевна, «Пермская нефть».





«Энергия природных ресурсов – во благо человека»:

1 место – Ермакова Наталья Владимировна, Куединская газета;

2 место – Быковская Светлана Анатольевна, «Северные ведомости».





Дополнительная номинация «Выбор читателя»:

1 место – Пятилова Людмила Александровна, «Искра» (Кунгур);

2 место – Бурмантов Егор Александрович, «Красная Вишера».





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