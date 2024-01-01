15 журналистов завоевали награды в конкурсе работ о нефтегазовой отрасли

В Перми объявили победителей журналистского конкурса «Чёрное золото Прикамья и Тимано-Печоры»

Поделиться
DSC_5454

Фото: Сергей Петровых

В Перми объявили победителей журналистского конкурса «Чёрное золото Прикамья и Тимано-Печоры». Дипломы и подарки получили коллективы 15 редакций из Пермского края и Республики Коми.

Конкурс журналистских работ по нефтегазовой тематике проводится в Прикамье в 19-й раз, и в этом году расширил свою географию. Экспертное жюри рассмотрело почти 100 заявок от журналистов, фотографов и операторов 40 СМИ Пермского края, Республики Коми и Ненецкого АО. Призовой фонд составил более 0,5 млн руб.

В год 95-летия нефтяной промышленности Прикамья и Тимано-Печоры, помимо традиционных (на лучшие материалы в печатных и электронных СМИ), победителей определили также в специальных номинациях. Это публикации о семейных династиях нефтяников из Чернушки и Куеды, а также материал о геологах из Коми.

Дипломы победителей и лауреатов конкурса получили 15 редакций из Перми и Сыктывкара, Добрянки и Осы, Уинского и Кунгура, Куеды, Чернушки, Красновишерска и Усть-Цильмы. Полный список победителей опубликован в приложении.

Список победителей конкурса «Чёрное золото Прикамья и Тимано-Печоры»:

«Лучшая публикация в печатных СМИ»: 
1 место – Поздеева Анна Ивановна, «Красная Печора»; 
2 место – Калинин Михаил Александрович, «Зори Плюс».

 «Лучшая публикация в интернет-СМИ»:
1 место – Якунчева Ольга Геннадьевна, 59.RU; 
2 место – Бикмаева Татьяна Анатольевна и Веренкин Алексей Павлович, «Камские огни». 

 «Лучший телевизионный сюжет»:
1 место – Власова Юлия Сергеевна, «Чернушка сегодня»;
2 место – Кирпа Роман Сергеевич, «Юрган ТВ».

 «Лучший кадр»:
1 место – Пьянкова Юлия Павловна;
2 место – Ажгихин Александр Владимирович;
2 место – Харлина Елена Александровна.

 «Семейные ценности»:
1 место – Довгаль Надежда Анатольевна, «Маяк Приуралья»;
2 место – Дементьева Наталья Анатольевна, «Пермская нефть».

 «Энергия природных ресурсов – во благо человека»:
1 место – Ермакова Наталья Владимировна, Куединская газета;
2 место – Быковская Светлана Анатольевна, «Северные ведомости». 

Дополнительная номинация «Выбор читателя»:
1 место – Пятилова Людмила Александровна, «Искра» (Кунгур);
2 место – Бурмантов Егор Александрович, «Красная Вишера».

Реклама. ООО "ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ". erid: 5C7FMwReQKpJ3U8iSfV1Siz9xqRXSSAsy8KNKYF3mVBKzGsfmMeR4ckymcb1rpqL

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.

Поделиться