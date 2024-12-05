«Т Плюс» продемонстрировала новую систему управления теплоснабжением на ПИПФ-2024 Поделиться Твитнуть

Фото: ПАО «Т Плюс»

Пермский филиал ПАО «Т Плюс» представил передовые технологические решения для теплоэнергетики на ежегодном Пермском инженерно-промышленном форуме. На стенде энергохолдинга показана работа автоматизированной системы для управления теплоснабжением. Это современная разработка специалистов «Т Плюс», направленная на повышение эффективности, надёжности и прозрачности процессов выработки и распределения теплоэнергии. Технологии были продемонстрированы губернатору Пермского края Дмитрию Махонину.

Автоматизированная система осуществляет онлайн-мониторинг работы оборудования, оптимизирует гидравлические и тепловые режимы, снижает потери, обеспечивает высокое качество отопления и горячего водоснабжения и полностью автоматизирует процесс управления тепловым узлом. Комплекс создан на российском программном обеспечении и является примером достижения технологического суверенитета национальной теплоэнергетики. В работе форума также приняли участие специалисты Пермского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс».

Система управления теплоснабжением в Перми — ключевой компонент системы управления надёжностью и стандартизации информационной модели данных в ЖКХ, предлагаемой теплоэнергетиками к внедрению.

«Единое отраслевое решение позволит обеспечить централизованный контроль над качеством услуг теплоснабжения, снизить риски аварий на теплосетях, повысить операционную эффективность, унифицировать отчётную документацию и интегрировать данные в государственные информационные платформы. Внедрение цифровых технологий позволит создать единый "язык" для всех участников рынка и повысить качество коммунальных услуг», — отметил заместитель генерального директора по технической политике и инжинирингу «Т Плюс» Александр Фролов.

Также на стенде специалисты «Т Плюс» показали работу роботизированных комплексов, применяемых для дефектоскопии трубопроводов. Современные агрегаты способны с высокой точностью выявлять повреждения и проводить опережающие ремонты.

«Пермский инженерно-промышленный форум традиционно предоставил возможность для обсуждения трендов и инноваций в различных отраслях, в том числе в энергетике. Дискуссионная площадка собрала профессионалов для обсуждения самых актуальных вопросов отрасли. Уровень ИТ-инжиниринга, внедрённый в "Т Плюс" и продемонстрированный в рамках форума, позволяет предприятию отвечать на все вызовы времени. Такая стратегия помогает в главном — обеспечивать высокий уровень качества услуг теплоснабжения для клиентов», — отметил директор Пермского филиала ПАО «Т Плюс» Сергей Кругляков.

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