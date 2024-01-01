В Перми пропали без вести женщина и её 6-летний сын Поделиться Твитнуть

В Перми пропали без вести женщина и её 6-летний ребёнок. В последний раз их видели на ул. Героев Хасана в Свердловском районе, сообщили в поисковом отряде имени Ирины Бухановой.

«Ведётся операция по поиску Натальи и Антона Мазуниных. Женщине 42 года. С 3 декабря они не выходили на связь с родственниками», — рассказали волонтёры.

Приметы пропавшей: рост около 160-165 см, телосложение среднее, светло-русые волосы и зелёные глаза. На ней была чёрная вязаная шапка, пуховик до колена с капюшоном и ботинки. При ней был чёрный кожаный рюкзак.

Описание ребёнка: рост 122-125 см, телосложение среднее, светлые волосы и голубые глаза. Мальчик был в чёрной шапке с бомбошкой, пуховике ниже колена с капюшоном и тёплых ботинках-дутиках.

Волонтёры подчёркивают, что оба, мать и сын, нуждаются в медицинской помощи.

Информацию о пропавших можно сообщить по тел.: (342) 204-49-04 или 102.

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