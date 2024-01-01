Александра Пермякова Жителя Добрянки обвиняют в распространении порноматериалов Расследование уголовного дела окончено Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Жителя Добрянского городского округа Пермского края обвиняют в распространении порноматериалов в Интернете, сообщает пресс-служба СУ СКР по Пермскому краю.

По версии следствия, с декабря 2021 года по май 2023 года 51-летний житель Добрянки отправлял в «Вконтакте» другим пользователям соцсети порнографические фотоизображения, в том числе детей.





Ему предъявлено обвинение по п. «б» ч. 3 ст. 242, п. «а, г» ч. 2 ст. 242¹ УК РФ (незаконное распространение порнографических материалов, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть «Интернет», в том числе с изображением несовершеннолетних, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста).





Все доказательства собраны, уголовное дело направлено в суд.





Ранее «Новый компаньон» сообщал о том, что следствие возбудило уголовные дела в отношении двух пермяков по факту распространения порнографических материалов с изображением малолетних.

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