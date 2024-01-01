Проекту спорткомплекса с футбольным манежем в Перми присвоен статус приоритетного

Группа «Развитие» уже имеет опыт строительства спортивных сооружений: летом 2024 года в эксплуатацию был сдан спорткомплекс «Звезда-2». Фото: предоставлено СГ «Развитие»

Проект нового комплекса «Развитие Арена» с футбольным манежем, который возведут в Перми к 2028 году, получил статус приоритетного инвестиционного.

На Совете по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата в Пермском крае проекту нового комплекса с футбольным манежем присвоили статус приоритетного инвестиционного. Сдача спорткомплекса планируется в 2028 году. В его строительство инвестируют 522 млн руб.





Многофункциональный спорткомплекс появится на бульваре Гагарина, 88а (на пересечении бульвара Гагарина и ул. Старцева, через дорогу от сквера им. Ю.А. Гагарина).

Примерная общая площадь спорткомплекса — 5,5-6 тыс. кв. м.





Он будет состоять из футбольного манежа площадью 2,8-3 тыс. кв. м (футбольное поле — 68х40 м без трибун) и административно-бытового корпуса площадью 2,5-3 тыс. кв. м.





На территории комплекса разместятся залы для занятий спортом, киберзал, помещения медцентра, кафе, магазин и офисы.





Статус приоритетного даст проекту административное сопровождение и получение земельного участка в аренду без торгов. Взамен достигнута договорённость о предоставлении бесплатных занятий — МАУ ДО «СШОР по футболу «Звезда» 2 часов в день с понедельника по пятницу ежегодно с сентября по май с 1 года эксплуатации в течение 5 лет.





Построит новый спорткомплекс ООО «Развитие Арена». Это совместная структура застройщика «Развитие» и детского футбольного клуба «Звезда-2013».





Напомним, СГ «Развитие» около 15 лет специализируется на возведении жилой, коммерческой, промышленной и социальной недвижимости. Как значится на сайте, в группу входит около 40 подразделений, выполняющих широкий спектр работ по строительству и эксплуатации объектов недвижимости. По объёмам строительства СГ «Развитие» входит в первую пятёрку исполнителей подобных проектов.