Не храните деньги под подушкой, создавайте ее! Поделиться Твитнуть

Ключевая ставка и инфляция существенно растут, ужесточается денежно-кредитная политика, а по прогнозу Центробанка инфляция снизится до 4% только к 2026 году1.

Как и куда в новых реалиях надежно и выгодно вложить свои деньги? Может быть в «сберегательную кассу», как и говорил Милославский из к/ф «Иван Васильевич меняет профессию»?

Тренд на вклады, безусловно, манит своими процентами, но даже в текущей ситуации эксперты придерживаются мнения, что одним из надежных способов сохранения и преумножения капитала остается покупка недвижимости2.

Недвижимость – это ваш рабочий актив. В долгосрочной перспективе квадратные метры только растут в цене. В недавнем интервью вице-премьер Марат Хуснуллин отметил, что инфляция сегодня влияет не только на рост цен на жилье, но и на его себестоимость3. Цены на квартиры никогда не снижались, и гарантий, что в будущем удастся купить квартиру с низкой ставкой по ипотеке и сохранить её текущую цену, нет. Если хотите решить свою потребность в переезде или улучшении своих условий, покупать — верное решение, ведь всегда можно рефинансироваться. А вот хранить крупную сумму денег на депозите — не лучшая стратегия.

Эксперты отмечают, что сейчас рынок недвижимости очень лоялен к покупателю, несмотря на высокие проценты по жилищным кредитам, и покупка квартиры по-прежнему остается выгодной.

Некоторые застройщики предлагают значительные скидки на квартиры. Например, девелопер PAN City Group4 дает возможность сэкономить до 650 000 рублей5 при покупке квартиры или машино-места в ЖК «Талисман»6. Вы можете приобрести уютную квартиру формата 3-евро площадью 66,9 м2 на 6 этаже с выгодой до 499 000 рублей! Это предложение отличается от представленных на рынке: ЖК «Талисман» уже сдан, а на квартиры в готовых новостройках скидок сейчас практически нет, поскольку такое жилье, даже несмотря на высокие ставки по ипотеке, остается крайне ликвидным.

Отметим, что при покупке квартиры ориентироваться исключительно на ключевую ставку не стоит. Пока банки пугают высокими процентами по ипотеке, рассрочка от застройщика остается достойной альтернативой. Еще год-два назад было трудно представить возможность покупки жилья без переплат и без существенных накоплений – сейчас это реально! Квартиру с полной качественной отделкой и живописным видом в современном строящемся Доме «Притяжение»7 в 10 минутах от ТРК «Планета» вы можете приобрести, воспользовавшись выгодной рассрочкой от застройщика с ежемесячным платежом всего от 20 000 рублей8!

ЖК строит надежный девелопер PAN City Group, который предлагает не только рассрочку, но и другие выгодные и индивидуальные условия на покупку квартиры в доме «Притяжение»: зачет вторичным жильем, специальные ипотечные программы, в том числе траншевая ипотека9, когда на время строительства в банке вы берете лишь половину ипотечной суммы, что сокращает размер ежемесячного платежа на период строительства в два раза. Оставшуюся сумму банк выдает по завершению строительства.

В условиях высокой арендной платы, растущих ипотечных ставок, сокращения лимитов и увеличения размера первоначального взноса девелопер PAN City Group идет покупателю навстречу и держит приятные цены на квартиры в Доме «Притяжение» – от 3,3 миллиона рублей.

ЖК «Притяжение» — это современный комфортный дом с огромной душой, который не ограничивается порогом вашей квартиры.

Первый этаж Дома «Притяжение» – это не просто подъезд, а авторская велком-зона с дизайнерским лобби, службой заботы, уютной мягкой зоной отдыха, колясочной и помещением для мойки лап питомцев. Кроме того, здесь вас ждёт кофе-поинт, который поможет взбодриться по дороге на работу или согреться во время прогулки, и коворкинг для тех, кто работает из дома. Прямо в Доме «Притяжение» мы запроектировали уникальное игровое пространство для самых маленьких, где дети начнут адаптироваться к окружающему миру в комфортных условиях и заведут друзей!

Двор ЖК «Притяжение» – целое произведение искусства, в котором основной акцент сделан на озеленении территории: будут высажены цветущие многолетние кустарники и деревья. В жаркую погоду растения будут создавать приятную тень во время прогулки, а зимой – радовать сказочным оформлением.

У автовладельцев не будет проблем с парковкой – проектом предусмотрена просторная наземная автостоянка на 144 парковочных места10. А для хранения велосипедов и самокатов на территории жилого комплекса будет установлен крытый уличный велобокс.

В Доме «Притяжение» квартиры сдаются с качественной отделкой «под ключ». Уверены, вы непременно встретите свою квартиру мечты среди 23 оригинальных планировок на любой запрос и бюджет: от 25-метровых студий до просторных четырехкомнатных квартир площадью 76 м2. Выбрать и забронировать понравившуюся квартиру можно онлайн на сайте дом-притяжение.рф или через приложение PAN в App Store и Play Market.

Срок сдачи дома − 1 квартал 2026 года.

Задать интересующие вас вопросы, узнать подробные условия и получить бесплатную консультацию можно в офисах продаж можно в офисах продаж компании PAN City Group по адресам: г. Пермь, ул. Ленина, 72а, вход с ул. Борчанинова, офис 2 и Шоссе Космонавтов, 111и, корпус 2, 2 этаж, а также по телефону (342) 207-17-07.

4 PAN City Group - ООО «ПАН Сити Групп» - управляющая организация ООО СЗ «СИТИ Проект».

5 Скидка 650 000 рублей предоставляется при покупке квартиры площадью 102,3м2 на 2 этаже ЖК «Талисман».

6 ЖК «Талисман» - многоквартирный жилой дом по адресу: Пермский край, г. Пермь, ул. КИМ, 45. Застройщик – Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «СИТИ Проект».

7 ЖК «Притяжение»/Дом «Притяжение» — строящийся многоквартирный жилой дом по адресу: Пермский край, Пермский район, д. Кондратово, ул. Водопроводная, 6а. Застройщик — Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «СИТИ Проект». Проектная декларация размещена на сайте единой информационной системы жилищного строительства https://наш.дом.рф/ (ID – 55655), на сайте застройщика ЖК «Притяжение»/Дом «Притяжение» — строящийся многоквартирный жилой дом по адресу: Пермский край, Пермский район, д. Кондратово, ул. Водопроводная, 6а. Застройщик — Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «СИТИ Проект». Проектная декларация размещена на сайте единой информационной системы жилищного строительства https://наш.дом.рф/ (ID – 55655), на сайте застройщика https://pancityproject.ru/ а также на сайте https://дом-притяжение.рф

8 Рассрочку предоставляет застройщик ООО СЗ «СИТИ Проект». График внесения платежей оформляется в качестве приложения к договору участия в долевом строительстве.

9 Полная стоимость кредита рассчитывается от 22,91 % до 24,47 %*.

Предложение доступно по ставке от 21 % годовых в рамках программ ПАО Сбербанк «Приобретение строящегося жилья» и «Акция для застройщиков» при приобретении строящегося жилья у юридического лица по ДДУ/ДУПТ или готового жилья у застройщика – партнера Банка: ООО СЗ «СИТИ Проект», при первоначальном взносе от 10,1 % от стоимости кредитуемого жилого помещения, сроке кредита от 12 до 360 месяцев, при проведении сделки с услугой «Сервис электронной регистрации», а также при оформлении Домклик Плюс*. Перечисление застройщику суммы кредита осуществляется частями: до ввода объекта в эксплуатацию в срок и размеры, установленные в Договоре долевого участия. При отказе заемщика от Домклик Плюс на второй и/или последующий год срока действия кредита процентная ставка по кредиту увеличивается на 1% годовых. При отказе заемщика от услуги «Сервис электронной регистрации» процентная ставка увеличивается на 0,3% годовых. Минимальная сумма кредита – 300 тыс. руб. Максимальный размер кредита до 100 млн руб. Дополнительные расходы: пакет Домклик Плюс, страхование и оценка объекта недвижимости, оформляемого в залог (тарифы зависят от индивидуальных особенностей заемщика), нотариальное заверение документов, направление документов на гос. регистрацию ДДУ в электронном виде. Услуга «Сервис электронной регистрации» предоставляется ООО «Домклик» (ОГРН 1157746652150, адрес: 121170, г. Москва, Кутузовский проспект, д. 32, к. 1, www.domclick.ru, услуга является платной. Обеспечение по кредиту – залог кредитуемого объекта недвижимости. Итоговая сумма кредита определяется индивидуально, на основании оценки платежеспособности и стоимости обеспечения заемщика. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Изменение условий – Банком в одностороннем порядке. Предложение действительно в период до 31.12.2024 г. вкл. Подробнее об условиях кредитования, необходимых документах и ограничениях на www.sberbank.ru . Реклама. ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015.

* Пакет услуг Домклик Плюс включает в себя снижение ставки на 1%, подписку СберПрайм, страхование жизни и здоровья, а также скидку до 15% на сервисы Домклик, подробнее по ссылке: http://www.sberbank.ru/ru/person/credits/home/domklick_plus

10 Бесплатная наземная парковка для постоянного и временного хранения транспортных средств.

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