Полиция ищет жителя Пермского края, который скормил котят своему питону
Не исключено, что на мужчину возбудят уголовное дело
Полиция в Пермском крае объявила в розыск жителя Кондратово (Пермский МО), который скормил несколько котят своему питону и разослал видео знакомым. Об этом стало известно Telegram-каналу Baza.
По данным издания, пока проверка проходит по административной статье о несоблюдении требований к содержанию животных. Но не исключено, что на мужчину возбудят уголовное дело.
Полиция уже приезжала домой к живодёру, но там его не застала, были опрошены знакомые, получившие от него видео с ужином змеи.
Они спрашивали у автора кадров, зачем он так поступил, на что последовал ответ: «Котята были дефектные и всё равно бы не выжили».
Резонансной эта история стала после того, как шокирующие кадры попали в социальные сети и были широко растиражированы. Спустя некоторое время видео было удалено из пабликов.
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