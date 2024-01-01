Полиция ищет жителя Пермского края, который скормил котят своему питону Не исключено, что на мужчину возбудят уголовное дело Поделиться Твитнуть

Полиция в Пермском крае объявила в розыск жителя Кондратово (Пермский МО), который скормил несколько котят своему питону и разослал видео знакомым. Об этом стало известно Telegram-каналу Baza.

По данным издания, пока проверка проходит по административной статье о несоблюдении требований к содержанию животных. Но не исключено, что на мужчину возбудят уголовное дело.

Полиция уже приезжала домой к живодёру, но там его не застала, были опрошены знакомые, получившие от него видео с ужином змеи.

Они спрашивали у автора кадров, зачем он так поступил, на что последовал ответ: «Котята были дефектные и всё равно бы не выжили».

Резонансной эта история стала после того, как шокирующие кадры попали в социальные сети и были широко растиражированы. Спустя некоторое время видео было удалено из пабликов.

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