В Перми после вмешательства приставов снесли самовольный гараж Поделиться Твитнуть

Пресс-служба УФССП России по Пермскому краю

Только после вмешательства судебных приставов был снесён капитальный гараж в Мотовилихинском районе Перми, который житель города построил самовольно, без каких-либо разрешительных документов. Об этом сообщает пресс-служба ГУФССП России по Пермскому краю.

Пермяк, по словам сотрудников ведомства, пытался отложить сроки — убрал лишь часть гаража и дальнейших работ проводить не собирался.





«Неоднократно пытался затянуть сроки исполнения решения суда, обращаясь в суд за изменением порядка исполнения, но все его попытки не увенчались успехом. Выбранная должником стратегия привела лишь к дополнительным финансовым тратам. В его отношении вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 5 тыс. руб., также он привлечён к административной ответственности по ст. 17.15 КоАП РФ «Неисполнение содержащихся в исполнительном документе требований неимущественного характера», — рассказали в службе судебных приставов.









Ранее «Новый компаньон» сообщал, что администрация Перми планировала снести Однако и после этого должник ничего не предпринимал. После этого гараж снесли. С помощью спецтехники объект вместе с фундаментом был полностью демонтирован. Теперь должнику придётся оплатить ещё и расходы, понесённые администрацией на ликвидацию самовольной постройки.Ранее «Новый компаньон» сообщал, что администрация Перми планировала снести 72 гаража в Мотовилихе.

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