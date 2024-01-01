«Уралкалий» вошёл в рейтинг крупнейших компаний-инвесторов России Издание «Форбс» представило ежегодный рейтинг крупнейших российских компаний-инвесторов Поделиться Твитнуть

Издание «Форбс» представило ежегодный рейтинг крупнейших российских компаний-инвесторов. Компании ранжированы по объему инвестиций, согласно отчетам о движении денежных средств за 2023 год. В сумму инвестиций включены приобретение основных средств и нематериальных активов и тому подобных расходов, выкуп неконтролирующих долей участия, вложения в совместные и ассоциированные предприятия, а также приобретение новых бизнесов.

В рейтинг вошли 70 крупнейших предприятий России, в том числе ПАО «Уралкалий» с объемом инвестиций в размере 52,8 млрд рублей.





В список включены зарегистрированные в России операционные компании, а также юридические лица, зарегистрированные в других юрисдикциях, если российским акционерам принадлежат 50% и более акций и/или бизнес-активы в значительной степени связаны с Россией. Участниками рейтинга также являются ассоциированные компании и совместные предприятия, в которых головные компании операционных холдингов имеют значительное влияние, но не контролируют их и не консолидируют в своей отчетности.





В качестве источников данных рассматривалась только опубликованная компаниями финансовая или бухгалтерская отчетность, а также данные ФНС России и Росстата, представленные в системе СПАРК. Приоритетом пользовались данные консолидированной отчетности по МСФО и тому подобным стандартам.

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